Початок лютого підготував сюрприз: у які регіони прийде сильний мороз

Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів у середу, 2 лютого.

Початок лютого в Україні буде супроводжуватися суттєвим похолоданням одразу у кількох центральних областях. Температура повітря опуститься до 14 градусів нижче нуля.

Про це свідчать дані сайту gismeteo.ua.

Якщо на початку наступного тижня у понеділок, 31 січня, мінус в Україні буде незначним — близько -2 градусів морозу у більшості областей. То вже до середи, 2 лютого, ситуація суттєво зміниться у ряді центральних регіонів.

Зокрема, у Київській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій областях у середу, 2 лютого, стовпчики термометрів покажуть до -14 градусів морозу.

Водночас у більшості західних, південних та східних областей буде в середньому до -8 градусів морозу. А в Одесі вдень, 2 лютого, прогнозують до +2 градусів тепла.

За даними "Укргідрометцентру", у західних, східних і частині південних регіонів морозна погода у середу, 2 лютого, супроводжуватиметься випаданням мокрого снігу вдень, та снігу у нічний час. Водночас у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях синоптики опадів не прогнозують.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 2 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду синоптики прогнозують на останній місяць зими, та у яких регіонах очікувати найсильніших морозів.