Рус

"Наше завдання – ліквідувати металобрухт": УЗ запустила перші вантажні вагони "Великого будівництва"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
469
"Наше завдання – ліквідувати металобрухт": УЗ запустила перші вантажні вагони "Великого будівництва" Новина оновлена 01 лютого 2022, 09:30

"Укрзалізниця" випустила перші 60 піввагонів для оновлення парку вантажних вагонів, передбаченого програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Нові піввагони побудували на власному підприємстві компанії — Панютинському вагоноремонтному заводі. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Вагони вже передані в експлуатацію на станцію Лозова, звідки оператор рухомого складу відправить їх під навантаження.

Упродовж 2022 року на Панютинському вагоноремонтному заводі, Дарницькому вагоноремонтному заводі та Стрийському вагоноремонтному заводі для "Укрзалізниці" планують збудувати 1496 вантажних вагонів: 1446 піввагонів та 50 зерновозів.

А до кінця 2025 року "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк загалом 7900 новими вагонами (6500 піввагонів та 1400 зерновозів). Це буде наймасштабніше оновлення з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.

"Наше завдання – ліквідувати з колій металобрухт та підтримувати свій парк у кількісному та якісному стані. Акцент робимо на рухомий склад із найбільшим попитом — піввагонах та зерновозах", — розказав голова правління УЗ Олександр Камишін.

В.о. директора філії ПВРЗ Алла Миснік зазначила, що відновлення замовлень на будівництво вагонів матиме позитивний ефект для економіки країни та регіону.

"Вперше за три останні роки завод починає працювати та нарощувати свої потужності. Для мешканців регіону — це робочі місця та стабільна заробітна плата. Для держбюджету та місцевого бюджету — відрахування у вигляді податків", — зазначила керівниця заводу.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року у межах програми планують також електрифікувати щонайменше 500 км колій. Це забезпечить швидкісне залізничне сполучення між усіма обласними центрами.

Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Політика
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Категорія
Українські військові на тактичних навчаннях
В Україні скасовують призов до армії: названо дату
Дата публікації
Категорія
Мер Харкова прокоментував розвиток тероборони у місті
"Є чіткий план": Терехов розповів, як Харків готується до можливої атаки Росії
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов дав інтерв'ю виданню Assosiated Press
Загроза руйнації України та мобілізація мільйонів: 5 головних тез з інтерв'ю Данілова
Дата публікації
Категорія
Олексій Кулеба та Віталій Кличко
Зам Кличка стане новим головою Київської ОДА: джерело розкрило подробиці