"Наше завдання – ліквідувати металобрухт": УЗ запустила перші вантажні вагони "Великого будівництва"

"Укрзалізниця" випустила перші 60 піввагонів для оновлення парку вантажних вагонів, передбаченого програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Нові піввагони побудували на власному підприємстві компанії — Панютинському вагоноремонтному заводі. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Вагони вже передані в експлуатацію на станцію Лозова, звідки оператор рухомого складу відправить їх під навантаження.

Упродовж 2022 року на Панютинському вагоноремонтному заводі, Дарницькому вагоноремонтному заводі та Стрийському вагоноремонтному заводі для "Укрзалізниці" планують збудувати 1496 вантажних вагонів: 1446 піввагонів та 50 зерновозів.

А до кінця 2025 року "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк загалом 7900 новими вагонами (6500 піввагонів та 1400 зерновозів). Це буде наймасштабніше оновлення з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.

"Наше завдання – ліквідувати з колій металобрухт та підтримувати свій парк у кількісному та якісному стані. Акцент робимо на рухомий склад із найбільшим попитом — піввагонах та зерновозах", — розказав голова правління УЗ Олександр Камишін.

В.о. директора філії ПВРЗ Алла Миснік зазначила, що відновлення замовлень на будівництво вагонів матиме позитивний ефект для економіки країни та регіону.

"Вперше за три останні роки завод починає працювати та нарощувати свої потужності. Для мешканців регіону — це робочі місця та стабільна заробітна плата. Для держбюджету та місцевого бюджету — відрахування у вигляді податків", — зазначила керівниця заводу.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року у межах програми планують також електрифікувати щонайменше 500 км колій. Це забезпечить швидкісне залізничне сполучення між усіма обласними центрами.