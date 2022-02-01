"Наша задача – ликвидировать металлолом": УЗ запустила первые грузовые вагоны "Большой стройки"

"Укрзализныця" выпустила первые 60 полувагонов для обновления парка грузовых вагонов, предусмотренного программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Новые полувагоны построили на собственном предприятии компании — Панютинском вагоноремонтном заводе. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Вагоны уже переданы в эксплуатацию на станцию ​​Лозовая, откуда оператор подвижного состава отправит их под погрузку.

В течение 2022 года на Панютинском вагоноремонтном заводе, Дарницком вагоноремонтном заводе и Стрыйском вагоноремонтном заводе для "Укрзализныци" планируют построить 1496 грузовых вагонов: 1446 полувагонов и 50 зерновозов.

А к концу 2025 года "Укрзализныця" планирует пополнить свой грузовой парк в общей сложности 7900 новыми вагонами (6500 полувагонов и 1400 зерновозов). Это будет наиболее масштабное обновление с 2016-2018 годов, когда парк пополнился 7120 вагонами.

"Наша задача – ликвидировать из путей металлолом и поддерживать свой парк в количественном и качественном состоянии. Акцент делаем на подвижной состав с наибольшим спросом – полувагоны и зерновозы", – рассказал глава правления УЗ Александр Камышин.

И.о. директора филиала ПВРЗ Алла Мысник отметила, что возобновление заказов на строительство вагонов будет иметь положительный эффект для экономики страны и региона.

"Впервые за последние три года завод начинает работать и наращивать свои мощности. Для жителей региона – это рабочие места и стабильная заработная плата. Для госбюджета и местного бюджета – отчисления в виде налогов", — отметила руководитель завода.

Напомним, ранее замглавы Офиса Президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года в рамках программы планируется также электрифицировать как минимум 500 км путей. Это обеспечит скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами.