Від –11°C морозу до +5 тепла: прогноз погоди у регіонах України на тиждень

Цього тижня в Україні очікується декілька температурних перепадів

Поточний тиждень в Україні супроводжуватиметься мінливою погодою та кількома різкими температурними перепадами.

Про це свідчать дані сайту sinoptik.ua

У Києві на початку тижня, 1-2 лютого зокрема, стовпчики термометрів вночі покажуть до -6 градусів морозу, денна температура коливатиметься у межах від -1 до +1 градусів. Різкий температурний перепад очікується з суботи на неділю — якщо 5 лютого вночі буде -9 градусів морозу, то вже 6 лютого температура повітря різко прогріється до нуля градусів.

Прогноз погоди у Києві з 1 по 7 лютого

У Львові та західних областях країни температурні гойдалки будуть не такими вираженими, однак деякий перепад все ж відбудеться з п’ятниці на суботу — 4 лютого вночі буде -6 градусів морозу, а от 5 лютого — повітря прогріється до +1 градусу тепла.

Прогноз погоди у Львові з 1 по 7 лютого

У Харкові та східних областях найтеплішим днем буде четвер, коли стовпчики термометрів і вдень, і вночі покажуть +1 градус тепла. До вихідних погода погіршиться і вже у суботу буде -5 -3 градуси морозу.

Прогноз погоди у Харкові з 1 по 7 лютого

У Одесі та південних областях країни тепла погода вдень буде майже весь тиждень — у межах від +1 до +5 градусів тепла. Вихідні — 5-6 лютого супроводжуватимуться сонячною погодою.

Прогноз погоди у Одесі з 1 по 7 лютого

На Вінниччині та в сусідніх регіонах цього тижня буде найпрохолодніше — місцями стукне до -11 градусів морозу. Найхолоднішою буде п’ятниця, 4 лютого, — температура повітря опуститься до -4 градусів морозу вдень та до -11 градусів вночі. А на вихідних вдень буде до +2 тепла.

Прогноз погоди у Вінниці з 1 по 7 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям очікувати на весняну погоду у лютому та надав детальний прогноз на останній місяць зими.