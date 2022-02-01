"Велике будівництво" прокладає швидкісну трасу з Дніпра до Києва: зараз її з'єднують з дорогою М-03

У Полтавській області під час будівництва першого українського хайвею, траси Н-31 Дніпро-Решетилівка, що є одним із ключових об'єктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", напередодні було завершено бетонування важливого шляхопроводу. Він з'єднає нову дорогу з трасою М-03 Київ-Харків.

Подробиці у Facebook повідомив Укравтодор.

Раніше підрядник уже обладнав під'їзди до споруди та уклав асфальтобетонне покриття. Для повного набуття бетоном необхідних характеристик міцності знадобиться не менше 28 днів, після чого штучну споруду можна буде з'єднувати з новою дорогою.

Саму трасу Н-31 будують з нуля у межах Дніпропетровської та Полтавської областей, її протяжність становитиме 137,5 км. Дорога проходитиме осторонь населених пунктів і, таким чином, стане першим українським хайвеєм із 4 смугами руху та пропускною спроможністю 25 500 тисяч автомобілів на добу.

Після введення Н-31 в експлуатацію час у дорозі від Дніпра до Києва скоротиться до 5,5 годин.

Нагадаємо, всього за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" минулого року було відремонтовано та збудовано 5098 км державних доріг та 2190 км місцевих. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.