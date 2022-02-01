Укр

"Большая стройка" прокладывает скоростную трассу из Днепра в Киев: сейчас ее соединяют с дорогой М-03

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"Большая стройка" прокладывает скоростную трассу из Днепра в Киев: сейчас ее соединяют с дорогой М-03 Новость обновлена 01 февраля 2022, 14:51

В Полтавской области в ходе строительства первого украинского хайвея, трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, являющегося одним из ключевых объектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", накануне было завершено бетонирование важного путепровода. Он соединит новую дорогу с трассой М-03 Киев-Харьков.

Подробности в Facebook сообщил Укравтодор.

Ранее подрядчик уже оборудовал подъезды к сооружению и уложил асфальтобетонное покрытие. Для полного приобретения бетоном необходимых прочностных характеристик понадобится не менее 28 дней, после чего искусственное сооружение можно будет соединять с новой дорогой.

Саму трассу Н-31 строят с нуля в пределах Днепропетровской и Полтавской областей, ее протяженность составит 137,5 км. Она будет проходить в стороне от населенных пунктов и, таким образом, станет первый украинским хайвеем с 4 полосами движения и пропускной способностью 25 500 тысяч автомобилей в сутки.

После ввода Н-31 в эксплуатацию время в пути от Днепра до Киева сократится до 5,5 часов.

Напомним, всего по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в прошлом году было отремонтировано и построено 5098 км государственных дорог и 2190 км местных. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Теги:
#Большая стройка #Программа Зеленского
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