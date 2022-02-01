У мережі показали фото робіт на одному з наймасштабніших об'єктів “Великого будівництва” – Північній об'їзній Дніпра

У Дніпрі відновилися активні роботи на одному з наймасштабніших об’єктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" — з'їздах з Кайдацького мосту, які є частиною Північного обходу. Відповідні фото оприлюднив у Facebook Юрій Голик.

"Будівництво Північної об'їзної дороги. Так звані "З'їзди з Кайдацького мосту". Ще один довгобуд, будівництво якого відновлене", — написав він.

Північний обхід — один із наймасштабніших проектів зі створення нових сучасних магістралей, які виведуть за межі Дніпра транзитний потік транспорту. Нова магістраль поєднає три промислові центри України: Донеччину, Дніпро та Кривий Ріг.

За обсягом автотранспортних вантажоперевезень, що транзитом проходять через місто, Дніпро посідає перше місце в Україні, тому мешканці міста давно чекали на появу Північного обходу, будівництво якого розпочалося понад 10 років тому. У 2014 році роботи на об'єкті були заморожені і поновлені зараз завдяки включенню об'єкта до програми "Велике будівництво".

У Дніпропетровській ОДА "фішкою" проєкту називають унікальну естакаду, яка стане продовженням Кайдацького мосту. За умовами договору роботи мають завершитися до 1 листопада 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, повідомив про добудову ще одного довгобуду — вантового мосту у Запоріжжі, який з'єднав Хортицю з центром Запоріжжя. "Виявляється, можна не шістнадцять років обіцяти, а менше ніж за два роки зробити", — наголосив він.