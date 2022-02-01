В сети обнародовали фото работ на одном из самых масштабных объектов "Большой стройки" - Северной объездной Днепра

В Днепре возобновились активные работы на одном из самых масштабных объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" — съездах с Кайдакского моста, которые являются частью Северного обхода. Соответствующие фото обнародовал в Facebook Юрий Голик.

"Строительство Северной объездной дороги. Так называемые "Съезды с Кайдакского моста". Еще один долгострой, строительство которого возобновлено", – написал он.

Северный обход – один из самых масштабных проектов по созданию новых современных магистралей, которые выведут за пределы Днепра транзитный поток транспорта. Новая магистраль объединит три промышленных центра Украины: Донбасс, Днепр и Кривой Рог.

По объему автотранспортных грузоперевозок, которые транзитом проходят через город, Днепр занимает первое место в Украине, поэтому жители города давно ждали появления Северного обхода, строительство которого началось более 10 лет назад. В 2014 году работы на объекте были заморожены и обновлены сейчас благодаря включению объекта в программу "Большая стройка".

В Днепропетровской ОГА "фишкой" проекта называют уникальную эстакаду, которая станет продолжением Кайдакского моста. По условиям договора работы должны быть завершены до 1 ноября 2024 года.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, сообщил о завершении еще одного долгостроя — вантового моста в Запорожье, соединившего Хортицу с центром Запорожья. "Оказывается, можно не шестнадцать лет обещать, а меньше чем через два года сделать", — подчеркнул он.