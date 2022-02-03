Нова Наглядова рада Укрзалізниці провела установче засідання

Очолюють Наглядову раду Гепард Хафер та Сергій Лещенко

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" провела перше засідання у новому складі. Вона не працювала з вересня 2021 року, коли завершився строк дії контрактів останніх чотирьох її членів. А конкурсний відбір нових членів ради Кабмін завершив у грудні минулого року.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Перше засідання нової Наглядової ради УЗ стало установчим. На ньому відбулося представлення нових членів ради, а також обрано голову та його заступника. Головою став Гепард Хафер, а посаду заступника голови зайняв Сергій Лещенко.

"Впевнений, що експертиза кожного з членів Наглядової ради у залізничній галузі, сфері перевезень, фінансах, реформах допоможе нам налагодити конструктивну роботу та швидше досягнути поставлені цілі", — прокоментував цю подію міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Початок роботи нової Наглядової ради Укрзалізниці, за словами міністра, є важливим етапом для реформи корпоративного управління, яка разом з глобальною модернізацією УЗ здійснюється в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Про необхідність дотримання принципів OECD і налагодження ефективної роботи Правління та Наглядової ради команда МІУ заявляла с самого початку.

За останні півроку міністерство та Уряд, за словами Кубракова, заклали гарну основу для розвитку УЗ – були підвищені вантажні тарифи, налагоджені прямі закупівлі електроенергії у виробника, вирішена багаторічна проблема оподаткування земель, якими користується УЗ, стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів.

"Пріоритет президента, уряду та міністерства — трансформація пасажирських перевезень, масштабне оновлення інфраструктури в рамках "Великого будівництва", ефективні вантажні перевезення", — зазначив очільник МІУ.

Наступне засідання Наглядової ради відбудеться наприкінці лютого.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко зазначив, що Укрзалізниця закупить щонайменше 500 нових пасажирських вагонів, 130 електровозів французької компанії Alstom, електрифікує щонайменше 500 км колій для забезпечення швидкісного сполучення між всіма обласними центрами, оновить парку вантажних вагонів тощо.