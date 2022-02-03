Укр

Новый Наблюдательный совет Укрзализныци провел учредительное заседание

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Новый Наблюдательный совет Укрзализныци провел учредительное заседание Новость обновлена 03 февраля 2022, 08:30

Возглавляют Набсовет Гепард Хафер и Сергей Лещенко

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" провел первое заседание в новом составе. Он не работала с сентября 2021 года, когда закончился срок действия контрактов последних четырех ее членов. А конкурсный отбор новых членов совета Кабмин завершил в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Первое заседание нового Наблюдательного совета УЗ стало учредительным. На нем состоялось представление новых членов совета, а также избраны председатель и его заместитель. Главой стал Гепард Хафер, а должность заместителя председателя занял Сергей Лещенко.

"Уверен, что экспертиза каждого из членов Наблюдательного совета в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", — прокомментировал это событие министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Начало работы нового Наблюдательного совета Укрзализныци, по словам министра, является важным этапом для реформы корпоративного управления, которая вместе с глобальной модернизацией УЗ осуществляется в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". О необходимости соблюдения принципов OECD и налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета команда МИУ заявляла с самого начала.

За последние полгода министерство и правительство, по словам Кубракова, заложили хорошую основу для развития УЗ – были повышены грузовые тарифы, отлажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов.

"Приоритет президента, правительства и министерства — трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках "Большой стройки", эффективные грузовые перевозки", — отметил глава МИУ.

Следующее заседание Наблюдательного совета состоится в конце февраля.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что Укрзализныця закупит не менее 500 новых пассажирских вагонов, 130 электровозов французской компании Alstom, электрифицирует по меньшей мере 500 км путей для обеспечения скоростного сообщения между всеми областными центрами, обновит парк грузовых вагонов и т.д.

Теги:
#Укрзализныця #Большая стройка #Программа Зеленского #корпоративная реформа
Азы войны изучают даже женщины и дети
В регионах
Мариуполь полным ходом готовится давать отпор россиянам: эффектное видео NYT
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Азы войны изучают даже женщины и дети
Мариуполь полным ходом готовится давать отпор россиянам: эффектное видео NYT
Дата публикации
Категория
Законопроект о семейном налогообложении уже в парламенте
Кусочек сыра в налоговой мышеловке: в Раде придумали новые проблемы для мелких бизнесменов
Дата публикации
Категория
За сутки провели свыше 190 тысяч тестов
Почти 40 тысяч больных за сутки: ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться
Дата публикации
Категория
Увеличение контингента в Кремле оправдывают военными учениями
Россия готовится резко увеличить число десантных кораблей в Черном море: детали
Дата публикации
Категория
К таким товарам относится бытовая техника для дома
Правила гарантийного ремонта изменят впервые за 20 лет: что нового