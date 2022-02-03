Новый Наблюдательный совет Укрзализныци провел учредительное заседание

Возглавляют Набсовет Гепард Хафер и Сергей Лещенко

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" провел первое заседание в новом составе. Он не работала с сентября 2021 года, когда закончился срок действия контрактов последних четырех ее членов. А конкурсный отбор новых членов совета Кабмин завершил в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Первое заседание нового Наблюдательного совета УЗ стало учредительным. На нем состоялось представление новых членов совета, а также избраны председатель и его заместитель. Главой стал Гепард Хафер, а должность заместителя председателя занял Сергей Лещенко.

"Уверен, что экспертиза каждого из членов Наблюдательного совета в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", — прокомментировал это событие министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Начало работы нового Наблюдательного совета Укрзализныци, по словам министра, является важным этапом для реформы корпоративного управления, которая вместе с глобальной модернизацией УЗ осуществляется в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". О необходимости соблюдения принципов OECD и налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета команда МИУ заявляла с самого начала.

За последние полгода министерство и правительство, по словам Кубракова, заложили хорошую основу для развития УЗ – были повышены грузовые тарифы, отлажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов.

"Приоритет президента, правительства и министерства — трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках "Большой стройки", эффективные грузовые перевозки", — отметил глава МИУ.

Следующее заседание Наблюдательного совета состоится в конце февраля.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что Укрзализныця закупит не менее 500 новых пассажирских вагонов, 130 электровозов французской компании Alstom, электрифицирует по меньшей мере 500 км путей для обеспечения скоростного сообщения между всеми областными центрами, обновит парк грузовых вагонов и т.д.