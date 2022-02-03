Україна ліквідовує "дипломатичний довгобуд": сьогодні підпишуть ЗВТ з Туреччиною

Документ зміцнить стратегічне партнерство України та Туреччини

Угода про Зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною, підписання якої очікується 3 лютого під час візиту до України президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, об'єднає усі дружні країни Чорноморського басейну єдиними правилами, що позитивно позначиться на економіці всього регіону.

Таку оцінку майбутньої ЗВТ дала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Зараз завдяки Угоді всі дружні країни Чорноморського басейну – Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна – будуть поєднані угодами про вільну торгівлю зі спільними правилами. Саме тому документ має величезне значення для всього регіону", — написала Свириденко у Facebook.

За її словами, Угода з Туреччиною дозволить ліквідувати "дипломатичний довгобуд", який налічує вже понад 10 років. ЗВТ надасть імпульс до нарощування виробничої кооперації, взаємних інвестицій та збільшення товарообігу між Україною, Туреччиною та Європою.

Враховуючи обсяг товарообігу з Туреччиною, ЗВТ забезпечить щорічний приріст українського ВВП на рівні 2,2%, а доходи домогосподарств мають щорічно зростати на 2,6%.

Взаємний товарообіг країн має зрости на 38%. Такі прогнози раніше зробили в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій, на які посилається міністерка.

За її даними, умовами Угоди передбачено встановлення нульових мит для 10 337 товарних позицій, що становить 95% загальної кількості українських експортних товарів. Для 1348 видів продукції Туреччина знизить мита та запровадить тарифні квоти.

Ще однією перевагою ЗВТ, на думку Свириденко, стане можливість українських виробників виробляти товари з турецької сировини та безмитно продавати їх на ринках ЄС із сертифікатом EUR1.

"Зміцнення стратегічного партнерства України і Туреччини розкриє нові економічні та геополітичні перспективи, а також зміцнить наші позиції, що надважливо в умовах активізації російської агресії", — оцінила Свириденко майбутню Зону вільної торгівлі з Туреччиною.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Свириденко повідомила про плани розширення Угоди про Зону вільної торгівлі з Канадою.