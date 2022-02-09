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"Велике будівництво" Зеленського взялося за одну з головних доріг Волині – Р-14 Луцьк-Дольськ

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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"Велике будівництво" Зеленського взялося за одну з головних доріг Волині – Р-14 Луцьк-Дольськ Новина оновлена 09 лютого 2022, 16:37

У Волинській області на одній із головних транспортних магістралей регіону, дорозі Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ, вже розпочалися дорожньо-ремонтні роботи на ділянці Дачне – Ківерці. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

Трасу відновлюють у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Дорожники приступили до фрезерування зношеного дорожнього покриття. Водночас проводяться роботи з розбирання 6-метрового мосту, розташованого поблизу м.Ківерці, який буде відремонтовано", — йдеться у повідомленні волинської служби автодоріг.

Загальна протяжність ділянки, на якій зараз стартував ремонт, становить близько 5 км. Підрядник має провести посилення основи і укласти два шари асфальтобетону. Буде виконано також обов'язковий комплекс робіт для безпеки дорожнього руху. Зокрема, дорожники нанесуть розмітку, встановлять нові дорожні знаки, бар'єрну та пішохідну огорожу, а також обладнають освітлення у селі Жабка та острівці безпеки на пішохідних переходах у Ківерцях.

У 2020 році на цій трасі було відновлено близько 12 км на відрізках від вул. Сосюри у Луцьку до села Дачне та від міста Ківерці до села Озеро.

У 2021 році на дорозі Р-14 було розпочато ремонт на відрізках загальною протяжністю понад 14 км, серед яких – під'їзд до міжнародного пункту пропуску "Дольськ" – "Мохро" на межі між Україною та Білоруссю.

Цього року будуть також відновлені відрізки дороги Р-14 у місті Ківерці та від перетину з дорогою М-07 до смт. Маневичі, а також міст через р.Стир у селищі Колки. В районі Колків обладнають майданчик автоматичного габаритно-вагового контролю Weight-in-Motion (WiM).

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до кінця 2024 року в Україні планується відновити 24 000 км основних доріг. Станом на кінець 2021 року було збудовано та відремонтовано вже 14 000 км.

Теги:
#Волинська область #Велике будівництво #Президентська програма
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