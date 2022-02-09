"Большая стройка" Зеленского взялась за одну из главных дорог Волыни – Р-14 Луцк-Дольск

В Волынской области на одной из главных транспортных магистралей региона, дороге Р-14 Луцк – Киверцы – Маневичи – Любешов – Дольск, уже начались дорожно-ремонтные работы на участке Дачное – Киверцы. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Волынской области.

Трассу восстанавливают в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Дорожники приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. В то же время проводятся работы по разборке 6-метрового моста, расположенного вблизи г. Киверцы, который будет отремонтирован", — говорится в сообщении волынской службы автодорог.

Общая протяженность участка, на котором сейчас стартовал ремонт, составляет около 5 км. Подрядчику предстоит провести усиление основы и уложить два слоя асфальтобетона. Будет выполнен также обязательный комплекс работ по безопасности дорожного движения. В частности, дорожники нанесут разметку, установят новые дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждение, а также оборудуют освещение в селе Жабка и островки безопасности на пешеходных переходах в Киверцах.

В 2020 г. на этой трассе было восстановлено около 12 км на отрезках от ул. Сосюры в Луцке до села Дачное и от города Киверцы до села Озеро.

В 2021 году на дороге Р-14 был начат ремонт на отрезках общей протяженностью более 14 км, среди которых – подъезд к международному пункту пропуска "Дольск-Мохро" на границе между Украиной и Беларусью.

В этом году будут восстановлены отрезки дороги Р-14 в городе Киверцы и от пересечения с дорогой М-07 до пгт. Маневичи, а также мост через р.Стырь в поселке Колки. В районе Колков оборудуют площадку автоматического габаритно-весового контроля Weight-in-Motion (WiM).

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется восстановить 24 000 км основных дорог. По состоянию на конец 2021 года было построено и отремонтировано уже 14 000 км.