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Буде по-весняному тепло: синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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В Україні на вихідних суттєво потеплішає Новина оновлена 10 лютого 2022, 09:41
В Україні на вихідних суттєво потеплішає

Разом з приходом потепління знизиться і кількість опадів.

В Україні найближчі кілька днів пануватиме досить тепла погода. Це пов’язано з приходом сильного антициклону, який прийде в Україну вже у п’ятницю, 11 лютого. З приходом потепління знизиться і кількість опадів.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі OBOZREVATEL.

Так, у четвер, 10 лютого, на сході країни — у Харківській, Донецькій та Луганській областях — пройдуть опади у вигляді мокрого снігу В інших областях буде сухо. Температурні показники по всій території України коливатимуться у межах від +3 до +11 градусів тепла, найпрохолодніше буде у східних регіонах країни.

Погода в Україні на 10 лютого
Погода в Україні на 10 лютого

У п’ятницю, 11 лютого, в Україну прийде прогнозований синоптиками сильний антициклон, який принесе з собою потепління. І хоч цього дня дощ пройде на заході, у центрі та на півночі країни, стовпчики термометрів при цьому вдень покажуть до +10 +13 градусів.

Погода в Україні на 11 лютого
Погода в Україні на 11 лютого

На вихідні, за прогнозом синоптика Укргідрометцентру, переважатиме погода без опадів, а небо буде ясним.

У суботу, 12 лютого, тепла погода очікується майже у всіх регіонах країни, крім західних областей, де вдень прогнозують мокрий сніг з дощем. А у неділю, 13 лютого, по всій території України буде сонячно.

Погода в Україні на 12 лютого
Погода в Україні на 12 лютого
Погода в Україні на 13 лютого
Погода в Україні на 13 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у другій половині лютого, згідно з довгостроковим прогнозом учених, Україну може накрити хвиля холодів. Проте вже після 25 лютого погода знову зміниться і незабаром українці зможуть очікувати на настання весни.

Теги:
#Україна #Погода #Укргідрометцентр
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