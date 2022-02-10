Будет по-весеннему тепло: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

Вместе с приходом потепления снизится и количество осадков.

В Украине в ближайшие несколько дней будет царить довольно теплая погода. Это связано с приходом сильного антициклона, который придет в Украину уже в пятницу, 11 февраля. С наступлением потепления снизится и количество осадков.

Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии OBOZREVATEL.

Так, в четверг, 10 февраля, на востоке страны – в Харьковской, Донецкой и Луганской областях – пройдут осадки в виде мокрого снега. В других областях будет сухо. Температурные показатели по всей территории Украины будут колебаться в пределах от +3 до +11 градусов тепла, прохладнее всего будет в восточных регионах страны.

Погода в Украине на 10 февраля

В пятницу, 11 февраля, в Украину придет прогнозируемый синоптиками сильный антициклон, который принесет с собой потепление. И хотя в этот день дождь пройдет на западе, в центре и севере страны, столбики термометров при этом днем покажут до +10 +13 градусов.

Погода в Украине на 11 февраля

На выходные, по прогнозу синоптика Укргидрометцентра, погода будет без осадков, а небо будет ясным.

В субботу, 12 февраля, теплая погода ожидается почти во всех регионах страны кроме западных областей, где днем прогнозируют мокрый снег с дождем. А в воскресенье, 13 февраля, на всей территории Украины будет солнечно.

Погода в Украине на 12 февраля

Погода в Украине на 13 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй половине февраля, согласно долгосрочному прогнозу ученых, Украину может накрыть волна холодов. Однако уже после 25 февраля погода снова изменится и вскоре украинцы смогут ожидать наступления весны.