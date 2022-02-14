Нардеп зі "Слуги народу" вперше став батьком: перше фото дитини та обраниці депутата
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Стать дитини та інші деталі нардеп повідомляти не став.
Народний депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк уперше став батьком.
Про це він повідомив у своєму профілі у Фейсбук.
"14.02.2022 — відтепер особлива дата у нашому житті", — написав він і додав, що тепер їх троє.
Пост він супроводжував фотографією руки немовляти. Стать дитини, як і інших деталей, він не повідомив.
У коментарях до запису вже зібралося багато людей, які привітали батьків та побажали дитині найкращого.
Дмитро Костюк народився у м. Новоград-Волинський, а освіту здобув у КНУ ім. Тараса Шевченка на історичному факультеті. До початку кар’єри у політиці був журналістом на телеканалі "Еспресо".
2019 року він пройшов до Верховної Ради за підсумками виборів по 65 мажоритарного округу (Житомирська область). Наразі є головою підкомітету парламенту з питань соціальної політики агропромислового комплексу.
Як повідомлялося раніше, колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що зустрічається з колишнім першим заступником міністра економіки України Павлом Кухтою.
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