Нардеп зі "Слуги народу" вперше став батьком: перше фото дитини та обраниці депутата

Стать дитини та інші деталі нардеп повідомляти не став.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк уперше став батьком.

Про це він повідомив у своєму профілі у Фейсбук.

"14.02.2022 — відтепер особлива дата у нашому житті", — написав він і додав, що тепер їх троє.

Пост він супроводжував фотографією руки немовляти. Стать дитини, як і інших деталей, він не повідомив.

У коментарях до запису вже зібралося багато людей, які привітали батьків та побажали дитині найкращого.

Дмитро Костюк народився у м. Новоград-Волинський, а освіту здобув у КНУ ім. Тараса Шевченка на історичному факультеті. До початку кар’єри у політиці був журналістом на телеканалі "Еспресо".

2019 року він пройшов до Верховної Ради за підсумками виборів по 65 мажоритарного округу (Житомирська область). Наразі є головою підкомітету парламенту з питань соціальної політики агропромислового комплексу.

Дмитро Костюк та його дружина Ірина

Як повідомлялося раніше, колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що зустрічається з колишнім першим заступником міністра економіки України Павлом Кухтою.