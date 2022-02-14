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Нардеп зі "Слуги народу" вперше став батьком: перше фото дитини та обраниці депутата

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Дмитро Костюк та його дружина Ірина Новина оновлена 14 лютого 2022, 23:08
Дмитро Костюк та його дружина Ірина

Стать дитини та інші деталі нардеп повідомляти не став.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк уперше став батьком.

Про це він повідомив у своєму профілі у Фейсбук.

"14.02.2022 — відтепер особлива дата у нашому житті", — написав він і додав, що тепер їх троє.

Пост він супроводжував фотографією руки немовляти. Стать дитини, як і інших деталей, він не повідомив.

У коментарях до запису вже зібралося багато людей, які привітали батьків та побажали дитині найкращого.

Дмитро Костюк народився у м. Новоград-Волинський, а освіту здобув у КНУ ім. Тараса Шевченка на історичному факультеті. До початку кар’єри у політиці був журналістом на телеканалі "Еспресо".

2019 року він пройшов до Верховної Ради за підсумками виборів по 65 мажоритарного округу (Житомирська область). Наразі є головою підкомітету парламенту з питань соціальної політики агропромислового комплексу.

Дмитро Костюк та його дружина Ірина
Дмитро Костюк та його дружина Ірина

Як повідомлялося раніше, колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що зустрічається з колишнім першим заступником міністра економіки України Павлом Кухтою.

Теги:
#Діти #Дмитро Костюк #Слуга народу
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