Нардеп из "Слуги народа" впервые стал отцом: первое фото ребенка и избранницы депутата

Пол ребенка и другие детали нардеп сообщать не стал.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк впервые стал отцом.

Об этом он сообщил в своем профиле в Фейсбук.

"14.02.2022 — отныне особая дата в нашей жизни", — написал он и добавил, что теперь их трое.

Пост он сопроводил фотографией руки младенца. Пол ребенка, как и других деталей, он не сообщил.

В комментариях к записи уже собрались много людей, которые поздравили родителей и пожелали ребенку всего лучшего.

Дмитрий Костюк родился в г. Новоград-Волынский, а образование получил в КНУ им. Тараса Шевченко на историческом факультете. До начала карьеры в политике был журналистом на телеканале "Эспрессо".

В 2019 году он прошел в Верховную Раду по итогам выбором 65 мажоритарном округе (Житомирская область). В настоящее время является главой подкомитета парламента по вопросам социальной политики агропромышленного комплекса.

Дмитрий Костюк и его жена Ирина

Как сообщалось ранее, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что встречается с бывшим первым заместителем министра экономики Украины Павлом Кухтой.