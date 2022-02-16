Поява концесійних доріг в рамках "Великого будівництва" дасть додаткові надходження в бюджет – Мінінфраструктури

Новим законом врегульовано механізм сплати концесійних платежів

Додаткові надходження до бюджету країни очікуються від запуску пілотних проєктів побудови концесійних доріг в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомили в Міністерстві інфраструктури.

В відомстві наголошують: реалізація проєктів була б неможлива без ухваленого 15 лютого Верховною Радою законопроєкту №5090, який врегульовує правові питання державно-приватного партнерства (ДПП) та концесії. Ініціатором закону виступило Міністерство інфраструктури.

"Наразі ми вже маємо 2 пілотних проєкти ДПП – маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк, які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР. Окрім цього, завдяки прийнятому законопроєкту уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги – Краковець – Львів – Броди – Рівне", – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомстві підкреслили, що прийнятий документ запроваджує довгострокові зобов'язання у рамках ДПП, встановлює вимоги щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов’язань, передбачає спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення плати за експлуатаційну готовність автодоріг загального користування державного значення та визначає механізм сплати концесійних платежів.

Окремо підкреслюється, що новим законом врегульовано механізм сплати концесійних платежів і забезпечені додаткові доходи до держбюджету. Серед останніх – плата за використання автодоріг загального користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше та адміністративні штрафи за порушення норм габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, що координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко називав в числі планів програми на 2022 рік оновлення 5,5 тис. км доріг державного значення та 1,4 тис. км доріг місцевого значення. За його словами, до 2024 року в Україні буде оновлено або побудовано 24 тис. км доріг.