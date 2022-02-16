Появление концессионных дорог в рамках "Большой стройки" даст дополнительные поступления в бюджет – Мининфраструктуры

Новым законом урегулирован механизм уплаты концессионных платежей

Дополнительные поступления в бюджет страны ожидаются от запуска пилотных проектов создания концессионных дорог в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщили в Министерстве инфраструктуры.

В ведомстве отмечают: реализация проектов была бы невозможна без принятого 15 февраля Верховной Радой законопроекта №5090, регулирующего правовые вопросы государственно-частного партнерства и концессии (ГЧП). Инициатором документа выступило Министерство инфраструктуры.

"Сейчас мы уже имеем 2 пилотных проекта ГЧП – маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк, которые внедряются при поддержке IFC и ЕБРР. Кроме того, благодаря принятому законопроекту уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги – Краковец – Львов – Броды – Ровно", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В ведомстве подчеркнули, что принятый документ вводит долгосрочные обязательства в рамках ГЧП, устанавливает требования по общему ежегодному объему долгосрочных обязательств, предусматривает направление средств Государственного дорожного фонда на осуществление платы за эксплуатационную готовность автодорог общего пользования государственного значения и определяет механизм уплаты концессионных платежей.

Отдельно подчеркивается, что новым законом урегулирован механизм уплаты концессионных платежей и обеспечены дополнительные доходы в госбюджет. Среди последних – плата за использование автодорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более и административные штрафы за нарушение норм габаритно-весового контроля.

Напомним, что координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко называл в числе планов программы на 2022 год обновление 5,5 тыс. км дорог государственного значения и свыше 1,4 тыс. км дорог местного значения. По его словам, к 2024 году в Украине будет обновлено или построено 24 тыс. км дорог.