Цього року "Велике будівництво" за кошти ЄІБ оновить 122 км дороги Р-16 у Луганській області

Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду між Україною та Європейським Інвестиційним Банком про відновлення доріг Сходу України, яка дасть змогу вже цього року відновити 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" — Сватове — Лисичанськ — Луганськ. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ця дорога, серед інших доріг Сходу України, що підлягають відновленню, раніше увійшла до складу програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом Володимиром Зеленським.

"З'єднаємо якісним автомобільним сполученням міста Троїцьке, Сватове, Кремінна та Сєвєродонецьк", — уточнив Кубраков.

За його даними, за останні два роки на Сході було відремонтовано вже 661 км доріг державного значення.

Ще однією важливою інфраструктурною домовленістю України стало рішення про спільний запуск із міжнародним зернотрейдером низки інфраструктурних проєктів у порту Чорноморська загальною вартістю понад 100 млн доларів. Планується провести реконструкцію та будівництво причалів, а також розширити підхідні залізничні колії.

Крім цього, міністр повідомив також про досягнуту домовленість із польською стороною про обмін у серпні цього року 20 000 дозволів на вантажні автомобільні перевезення. Обмін додатковими 10 000 дозволів може відбутися у листопаді, якщо на той час буде виконано спільний план розвитку прикордонної інфраструктури.

"Можу констатувати, що вперше за останні п'ять років діалог із Міністерством інфраструктури Польщі повернувся до конструктивної площини", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році в Україні планується реалізувати 715 інфраструктурних проєктів.