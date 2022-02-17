В этом году "Большая стройка" за средства ЕИБ обновит 122 км дороги Р-16 в Луганской области

Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и Европейским Инвестиционным Банком о восстановлении дорог Востока Украины, которое даст возможность уже в этом году восстановить 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" — Сватово — Лисичанск — Луганск. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Эта дорога, в числе других дорог Востока Украины, подлежащих восстановлению, ранее вошла в состав программы "Большая стройка", инициированной Президентом Владимиром Зеленским.

"Соединим качественным автомобильным сообщением города Троицкое, Сватово, Кременная и Северодонецк", — уточнил Кубраков.

По его данным, за последние два года на Востоке были отремонтированы уже 661 км дорог государственного значения.

Еще одной важной инфраструктурной договоренностью Украины стало решение о совместном запуске с международным зернотрейдером ряда инфраструктурных проектов в порту Черноморска общей стоимостью более 100 млн долларов. Планируется провести реконструкцию и строительство причалов, а также расширить подходные железнодорожные пути.

Кроме этого, министр сообщил также о достигнутой договоренности с польской стороной об обмене в августе этого года 20 000 разрешений на грузовые автомобильные перевозки. Обмен дополнительными 10 000 разрешений может произойти в ноябре, если к тому времени будет выполнен совместный план по развитию пограничной инфраструктуры.

"Могу констатировать, что впервые за последние пять лет диалог с Министерством инфраструктуры Польши вернулся в конструктивную плоскость", — добавил министр.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году в Украине планируется реализовать 715 инфраструктурных проектов.