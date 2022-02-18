Суцільний захват: "Велике будівництво" Зеленського відновило мальовничу трасу, яка йде через Яблуницький перевал на висоті 931 м

Дорога сполучає три області України.

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області розмістила у Facebook вражаюче відео відремонтованої дороги Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів. Вона є однією з наймальовничіших в Україні та сполучає три області – Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську .

"Загальна її протяжність на Закарпатті – 208 км. За два роки ми відремонтували вже 206 км, закінчимо цьогоріч", — розповіли у дорожньому відомстві.

Ця траса стала одним із об'єктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Дорога проходить в тому числі через Яблунецький перевал. У межах "Великого будівництва" дорожники облаштували на перевалі оглядовий майданчик.

"Мандрівка Яблунецьким перевалом – це суцільний захват від запаморочливих краєвидів. Він знаходиться на висоті 931 м над рівнем моря. Його ще називають Татарським перевалом та Беркутом. Межує із Рахівським (Закарпаття) та Надвірнянським (Івано-Франківщина) районами", — зазначають у закарпатській САД.

З оглядового майданчика Яблунецького перевалу у хорошу погоду видно частину Свидовецького масиву та гору Близницю, а також гірські вершини Говерли та Петроса.

А ще траса Н-09 веде до Драгобрату — найвисокогірнішого курорту України. Він приваблює лижників та сноубордистів тим, що сніг тут тримається найдовше — аж до квітня.

"Мандруйте Україною! Мандруйте Закарпаттям! Дороги до високогірних курортів найзахіднішої області України щороку стають все комфортнішими та доступнішими", — прокоментували у Закарпатському автодорі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році в Україні буде відремонтовано та збудовано 5 500 км доріг державного значення та 300 мостів та штучних споруд.