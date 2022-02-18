Укр

Сплошной восторг: "Большая стройка" Зеленского восстановила живописную трассу, которая идет через Яблунецкий перевал на высоте 931 м

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Дорога через Яблунецкий перевал
Дорога через Яблунецкий перевал

Дорога соединяет три области Украины.

Служба автомобильных дорог в Закарпатской области разместила на Facebook впечатляющее видео отремонтированной дороги Н-09 Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов. Она является одной из самых живописных в Украине и соединяет три области – Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую.

"Общая ее протяженность в Закарпатье – 208 км. За два года мы отремонтировали уже 206 км, закончим в этом году", — рассказали в дорожном ведомстве.

Эта трасса стала одним из объектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Дорога проходит, в том числе через Яблунецкий перевал. В рамках "Большой стройки" дорожники обустроили на перевале смотровую площадку.

"Путешествие по Яблунецкому перевалу – это сплошной восторг от головокружительных пейзажей. Он находится на высоте 931 м над уровнем моря. Его еще называют Татарским перевалом и Беркутом. Граничит с Раховским (Закарпатье) и Надвирнянским (Ивано-Франковщина) районами", — отмечают в закарпатской САД.

Со смотровой площадки Яблунецкого перевала в хорошую погоду видны часть Свидовецкого массива и гора Близница, а также горные вершины Говерлы и Петроса.

А еще трасса Н-09 ведет к Драгобрату – самому высокогорному курорту Украины. Он привлекает лыжников и сноубордистов тем, что снег здесь держится дольше всего — до апреля.

"Путешествуйте по Украине! Путешествуйте по Закарпатью! Дороги к высокогорным курортам западной области Украины ежегодно становятся все более комфортными и доступными", — прокомментировали в Закарпатском автодоре.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году в Украине будет отремонтировано и построено 5 500 км дорог государственного значения и 300 мостов и искусственных сооружений.

Теги:
#Закарпатье #Большаястройка #Программапрезидента
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