“Велике будівництво” зробило Палац культури у Лозовій на Харківщині доступним для людей з інвалідністю

Будівля тепер відповідає вимогам до безбар’єрності.

Палац культури у місті Лозова Харківської області, відремонтований у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", відтепер відповідає вимогам інклюзії, доступності та безбар’єрності. Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

"Реконструкція Палацу культури у місті Лозовій виконувалася 3 роки: з 2019 по 2021-й. Зокрема, було зроблено вентильований фасад із сучасних матеріалів. А також облаштували мембранну покрівлю. Все відповідає вимогам інклюзії, доступності та безбар’єрності", – зазначив заступник голови ХОДА Михайло Харнам.

Після ремонту тут з’явилися пандуси і ліфт, що дозволяє людям з інвалідністю безперешкодно відвідувати заклад.

Востаннє заклад капітально ремонтували понад 40 років тому. Загальна площа реконструйованого Палацу культури становить близько 9 тисяч кв. м, кошторисна вартість робіт – майже 48 млн грн.

Як зазначив Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у 2022 році програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Харківщині буде ще масштабнішою. Зокрема, вже запланували реалізувати 33 проєкти: це освітня, спортивна, культурна інфраструктура.

"Практично за всіма проектами розроблено та затверджено проєктно-кошторисну документацію з урахуванням сучасних технологій, з комплексним підходом та вимогами інклюзії", — сказав він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою президента Володимира Зеленського протягом найближчих трьох років планується відреставрувати близько 150 історичних та культурних об’єктів.