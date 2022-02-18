"Большая стройка" сделала Дворец культуры в Лозовой на Харьковщине доступным для людей с инвалидностью

Здание теперь отвечает требованиям безбарьерности.

Дворец культуры в городе Лозовая Харьковской области, отремонтированный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", теперь отвечает требованиям инклюзии, доступности и безбарьерности. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Реконструкция Дворца культуры в городе Лозовой выполнялась 3 года: с 2019 по 2021 год. В частности, был сделан вентилируемый фасад из современных материалов. А также устроили мембранную кровлю. Все отвечает требованиям инклюзии, доступности и безбарьерности", – отметил заместитель главы ХОГА Михаил Харнам.

После ремонта здесь появились пандусы и лифт, что позволяет людям с инвалидностью беспрепятственно посещать заведение.

В последний раз заведение капитально ремонтировали более 40 лет назад. Общая площадь реконструированного Дворца культуры составляет около 9 тысяч кв. м, сметная стоимость работ – почти 48 млн. грн.

Как отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в 2022 году программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Харьковщине будет еще масштабнее. В частности, уже запланировано реализовать 33 проекта: это образовательная, спортивная, культурная инфраструктура.

"Практически по всем проектам разработана и утверждена проектно-сметная документация с учетом современных технологий, с комплексным подходом и требованиями инклюзии", — сказал он.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе президента Владимира Зеленского в течение ближайших трех лет планируется отреставрировать около 150 исторических и культурных объектов.