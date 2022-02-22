"Велике будівництво": у лікарні Горішніх Плавнів відкрили "європейське" приймальне відділення

Відділення отримало сучасне обладнання

У лікарні інтенсивного лікування міста Горішні Плавні на Полтавщині офіційно відкрили для відвідувачів оновлене приймальне відділення. Реконструкція була проведена за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляють у Полтавській ОДА.

У рамках реконструкції відділення отримало сучасне обладнання, а ремонт було виконано з дотриманням норм доступності, наголосив в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

"Закуплено апарат ультразвукової діагностики, комп’ютерний томограф, рентген-апарат та інше обладнання, так що будь-який мешканець громади може пройти обстеження безкоштовно за направленням лікаря. Все зроблено на високому рівні з дотриманням норм доступності та медичних підходів. Горішні Плавні тепер мають сучасне європейське приймальне відділення лікарні", – наголосив Лунін.

Міський голова Дмитро Биков розповів, що роботи тривали близько року за рахунок державних коштів та бюджету громади. Загальна вартість робіт становила понад 7 мільйонів гривень.

"На умовах співфінансування, за підтримки президентської програми "Велике будівництво" виділялися кошти, і ми поступово проводили реконструкцію та закупівлю обладнання. Частину матеріалів постачали з-за кордону, тому що вони не виготовляються в Україні", – зазначив Биков.

Реконструкція також включала часткове перепланування існуючих приміщень, внутрішні оздоблювальні роботи, ремонт систем опалення та вентиляції, зміну системи електроосвітлення та заміну дверей.

Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, у 2022 році передбачено відновлення обласних лікарень по всій Україні, 29 з яких матимуть вертолітні майданчики.