"Большая стройка": в больнице Горишних Плавней открыли "европейское" приемное отделение

Отделение получило современное оборудование

В больнице интенсивного лечения города Горишние Плавни в Полтавской области официально открыли для посетителей обновленное приемное отделение. Реконструкция была проведена по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщают в Полтавской ОГА.

В рамках реконструкции отделение получило современное оборудование, а ремонт был выполнен с соблюдением норм доступности, отметил и.о. председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин.

"Закуплены аппарат ультразвуковой диагностики, компьютерный томограф, рентген-аппарат и другое оборудование, так что любой житель громады может пройти обследование бесплатно по направлению врача. Все сделано на высоком уровне с соблюдением норм доступности и медицинских подходов. Горишние Плавни теперь имеют современное европейское приемное отделение больницы", – подчеркнул Лунин.

Городской голова Дмитрий Быков рассказал, что работы продолжались около года за счет государственных средств и бюджета громады. Общая стоимость работ составила более 7 миллионов гривен.

"На условиях софинансирования, при поддержке президентской программы "Большая стройка" выделялись средства, и мы постепенно проводили реконструкцию и закупку оборудования. Часть материалов поставляли из-за границы, потому что они не производятся в Украине", – отметил Быков.

Реконструкция также включала в себя частичную перепланировку существующих помещений, внутренние отделочные работы, ремонт систем отопления и вентиляции, изменение системы электроосвещения и замену дверей.

Как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2022 году предусмотрено восстановление областных больниц по всей Украине, 29 из которых будут иметь вертолетные площадки.