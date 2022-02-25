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Ми відбудуємо всю інфраструктуру, яку знищили російські окупанти – міністр Кубраков

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Ми відбудуємо всю інфраструктуру, яку знищили російські окупанти – міністр Кубраков Новина оновлена 25 лютого 2022, 15:40

Уся знищена внаслідок російської військової агресії інфраструктура буде відновлена: дороги відремонтують, а мости — відбудують. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

За словами Олександра Кубракова, Міністерство фіксує усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Паралельно ведеться робота з західними колегами, аби Україна отримала усю необхідну допомогу.

"Усім своїм колегам передаємо конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. У першу чергу йдеться про пальне, а також гуманітарну та військову допомогу", — наголосив міністр інфраструктури.

Олександр Кубраков також обговорив важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та партнерами з НАТО. Зокрема, була проведена розмова з Державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом.

"Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди — наступні", — сказав міністр.

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