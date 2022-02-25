Мы отстроим всю инфраструктуру, которую уничтожили российские оккупанты - министр Кубраков

Вся уничтоженная в результате российской военной агрессии инфраструктура будет восстановлена: дороги отремонтируют, а мосты – отстроят. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

По словам Александра Кубракова, Министерство фиксирует все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Параллельно проводится работа с западными коллегами, чтобы Украина получила всю необходимую помощь.

"Всем своим коллегам передаем конкретный перечень потребностей украинской стороны для надежного и эффективного сопротивления российским оккупантам. В первую очередь речь идет о горючем, а также о гуманитарной и военной помощи", — подчеркнул министр инфраструктуры.

Александр Кубраков также обсудил важность обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и партнерами из НАТО. В частности, был проведен разговор с Государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом.

"Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, то наши западные соседи — следующие", — сказал министр.