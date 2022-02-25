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Ситуація у Дніпропетровській області стабільна, ворог не перетнув межі регіону

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Валентин Резніченко
Валентин Резніченко

На Дніпропетровщині ситуація залишається контрольованою

На цю годину ситуація у Дніпропетровській області стабільна та контрольована. Ворог не перетнув межі регіону. Про це під час брифінгу повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Соціальні установи, магазини, аптеки, лікарні працюють. Область – з теплом, водою, електрикою, – сказав Валентин Резніченко. – Критична інфраструктура працює стабільно. Керівники підприємств на робочих місцях".

Він додав, що мешканці регіону отримують всі соціальні виплати. Школи, профтехи, університети – на дистанційному навчанні. Кількість громадського транспорту скорочена, бо стало менше пасажирів.

"Військові роблять свою справу. Наша армія захищає кордони регіону. Закликаю мешканців області зберігати спокій та не піддаватися паніці", – наголосив Валентин Резніченко.

З 22:00 до 6:00 в регіоні – комендантська година. Заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.

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