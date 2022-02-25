Ситуация в Днепропетровской области стабильная, враг не пересек границы региона

На Днепропетровщине ситуация остается контролируемой

В настоящее время ситуация в Днепропетровской области стабильная и контролируемая. Враг не пересек границы региона. Об этом на брифинге сообщил председатель Днепропетровской ОГА, руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Социальные учреждения, магазины, аптеки, больницы работают. Область – с теплом, водой, электричеством, – сказал Валентин Резниченко. – Критическая инфраструктура функционирует стабильно. Руководители предприятий на рабочих местах".

Он добавил, что жители региона получают все социальные выплаты. Школы, профтехи, университеты – на дистанционном обучении. Количество общественного транспорта сокращено, потому что стало меньше пассажиров.

"Военные делают свое дело. Наша армия защищает границы региона. Призываю жителей области сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – подчеркнул Валентин Резниченко.

С 22:00 до 6:00 в регионе – комендантский час. Запрещено выходить на улицу и в общественные места без специальных пропусков.