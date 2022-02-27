"Велике будівництво" Зеленського зазнало ребрендингу на час війни — "Велике піzдівництво"

Програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" зазнала вимушеного ребрендингу і на час війни з росією перетворилася на "Велике піzдівництво". Дописи з таким змістом поширюють у мережі Facebook українці з почуттям гумору.

З того дня, як росія вторглася в Україну, українці займаються програмою "Велике піzдівництво", іронізує користувачка Facebook Ната Шульман.

"На перемовини в Гомель українська делегація не приїхала. Відповіли, що вони зайняті — пиздять москалів. Велике піzдівництво", — написала вона.

"ЗСУ разом з народом під патронатом Президента України розпочали новий амбіційний проєкт "Велике піzдівництво"", — пише у соцмережі Рауль Чілачава.

Коментатори пропонують йому також альтернативи — "Велике піzдидавництво" або опіzдюлівництво.

Програма "Велике будівництво" стартувала у 2020 році з метою масштабної розбудови соціальної інфраструктури по всій країні — доріг, мостів, аеропортів, лікарень, шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів тощо.