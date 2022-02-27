"Велике будівництво" Зеленского подверглось ребрендингу на время войны — "Велике піzдівництво"
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Программа президента Владимира Зеленского "Велике будівництво" претерпела вынужденный ребрендинг и на время войны с россией превратилась в "Велике піzдівництво". Сообщения с таким содержанием распространяют в сети Facebook украинцы с чувством юмора.
С того дня, как россия вторглась в Украину, украинцы занимаются программой "Велике піzдівництво", иронизирует пользовательница Facebook Ната Шульман.
"На переговоры в Гомель украинская делегация не приехала. Ответила, что они заняты — пиздят москалей. Велике піzдівництво", — написала она по поводу переговоров.
"ВСУ вместе с народом под патронатом Президента Украины начали новый амбициозный проект "Велике піzдівництво"", — пишет в соцсети Рауль Чилачава.
Комментаторы предлагают ему также альтернативы — "Большое пиzдыдавание" или опиzдюливание.
Программа "Велике будівництво" стартовала в 2020 году с целью масштабного развития социальной инфраструктуры по всей стране — дорог, мостов, аэропортов, больниц, школ, детских садов, спортивных объектов и т.д.