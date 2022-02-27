Укр

"Велике будівництво" Зеленского подверглось ребрендингу на время войны — "Велике піzдівництво"

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"Велике будівництво" Зеленского подверглось ребрендингу на время войны — "Велике піzдівництво" Новость обновлена 27 февраля 2022, 18:09

Программа президента Владимира Зеленского "Велике будівництво" претерпела вынужденный ребрендинг и на время войны с россией превратилась в "Велике піzдівництво". Сообщения с таким содержанием распространяют в сети Facebook украинцы с чувством юмора.

С того дня, как россия вторглась в Украину, украинцы занимаются программой "Велике піzдівництво", иронизирует пользовательница Facebook Ната Шульман.

"На переговоры в Гомель украинская делегация не приехала. Ответила, что они заняты — пиздят москалей. Велике піzдівництво", — написала она по поводу переговоров.

"ВСУ вместе с народом под патронатом Президента Украины начали новый амбициозный проект "Велике піzдівництво"", — пишет в соцсети Рауль Чилачава.

Комментаторы предлагают ему также альтернативы — "Большое пиzдыдавание" или опиzдюливание.

Программа "Велике будівництво" стартовала в 2020 году с целью масштабного развития социальной инфраструктуры по всей стране — дорог, мостов, аэропортов, больниц, школ, детских садов, спортивных объектов и т.д.

Теги:
#Война с Россией #Володимир Зеленськой #Большое строительство #большоепиzдиние
ВСУ
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