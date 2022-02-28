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У Харкові пролунали потужні вибухи

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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У Харкові знову вибухи Новина оновлена 28 лютого 2022, 19:23
У Харкові знову вибухи

Раніше потужні вибухи прогриміли у Києві.

У Харкові прогриміло три потужні вибухи.

Про це повідомляє УНІАН.

Також повідомляється, що триває обстріл.

Раніше потужні вибухи прогриміли у Києві. Деякі ЗМІ повідомляють, що у Києві був удар балістичними ракетами. Але підтверджень поки що немає.

Також у мережі з'явилося відео найпотужнішого вибуху у Києві.

Раніше росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова. Ракети прилітають на дороги, тротуари, потрапляють у будівлі та будинки. На одному із відео можна побачити, як мирні жителі загинули поблизу одного з автоматів для видачі води.

Під удар окупантів потрапляють і автомобілі, які на момент обстрілу рухалися дорогою. Зазначимо, що точна кількість жертв поки невідома, але йдеться не про поодинокі смерті, а про велику кількість загиблих.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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