У Харкові пролунали потужні вибухи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 300
Раніше потужні вибухи прогриміли у Києві.
У Харкові прогриміло три потужні вибухи.
Про це повідомляє УНІАН.
Також повідомляється, що триває обстріл.
Раніше потужні вибухи прогриміли у Києві. Деякі ЗМІ повідомляють, що у Києві був удар балістичними ракетами. Але підтверджень поки що немає.
Також у мережі з'явилося відео найпотужнішого вибуху у Києві.
Раніше росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова. Ракети прилітають на дороги, тротуари, потрапляють у будівлі та будинки. На одному із відео можна побачити, як мирні жителі загинули поблизу одного з автоматів для видачі води.
Під удар окупантів потрапляють і автомобілі, які на момент обстрілу рухалися дорогою. Зазначимо, що точна кількість жертв поки невідома, але йдеться не про поодинокі смерті, а про велику кількість загиблих.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-