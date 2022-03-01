Україна посилає путіна і росію нах#й: на дорогах країни з’являється все більше креативних білбордів

Україна понад 5 діб мужньо протистоїть російським окупантам, які нахабно вторглися на територію нашої держави. Замість обіцяного пропагандистами хліба-солі і квітів, ворог отримує кулі.

В той час, коли українське військо дає ворогові по зубах на полі бою, тил робить свій внесок.

Легендарна фраза українських Героїв, які на острові Зміїний у відповідь на вимогу російського військового корабля здаватися, послали його нах#й, першою стала ширитися Україною, і сьогодні її можна побачити ледь не в кожному населеному пункті у різних виконаннях.

Банери, зміст яких дає зрозуміти, що українці нескорені і ворогові краще забиратися з нашої землі, з’явилися у Миколаєві, Рівному, Сумах, на Київщині та в інших куточках України.