Рус

Україна посилає путіна і росію нах#й: на дорогах країни з’являється все більше креативних білбордів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
83
Україна посилає путіна і росію нах#й: на дорогах країни з’являється все більше креативних білбордів Новина оновлена 01 березня 2022, 14:57

Україна понад 5 діб мужньо протистоїть російським окупантам, які нахабно вторглися на територію нашої держави. Замість обіцяного пропагандистами хліба-солі і квітів, ворог отримує кулі.

В той час, коли українське військо дає ворогові по зубах на полі бою, тил робить свій внесок.

Легендарна фраза українських Героїв, які на острові Зміїний у відповідь на вимогу російського військового корабля здаватися, послали його нах#й, першою стала ширитися Україною, і сьогодні її можна побачити ледь не в кожному населеному пункті у різних виконаннях.

Банери, зміст яких дає зрозуміти, що українці нескорені і ворогові краще забиратися з нашої землі, з’явилися у Миколаєві, Рівному, Сумах, на Київщині та в інших куточках України.

Очільник держави змусив слухати всю Європу
Політика
"Український вибір Європи": Зеленський зірвав аплодисменти в Європарламенті (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Очільник держави змусив слухати всю Європу
"Український вибір Європи": Зеленський зірвав аплодисменти в Європарламенті (відео)
Дата публікації
Категорія
Російська техніка в Україні
У росіян все більше проблем із "захопленням" України: останні дані Генштабу
Дата публікації
Категорія
Президент Володимир Зеленський виступив із зверненням до українців
Зеленський відреагував на авіаудар у Харкові та призначив главу Києва: звернення президента (відео)
Дата публікації
Категорія
Центр Харкова зазнав значних руйнувань
Обстріл Харкова: лише в будівлі ОДА загинуло щонайменше 10 осіб (відео)
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже шостий день
Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)