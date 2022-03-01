Украина посылает путина и россию нах#й: на дорогах страны появляется все больше креативных билбордов

Украина более 5 суток мужественно противостоит российским оккупантам, нагло вторгшимся на территорию нашего государства. Вместо обещанного пропагандистами хлеба-соли и цветов, враг получает пули.

В то время, когда украинское войско дает врагу по зубам на поле боя, тыл вносит свой вклад.

Легендарная фраза украинских Героев, которые на острове Змеиный в ответ на требование российского военного корабля сдаваться, послали его нах#й, первой стала распространяться по Украине, и сегодня ее можно увидеть чуть ли не в каждом населенном пункте в различных исполнениях.

Баннеры, содержание которых дает понять, что украинцы не покорились и врагу лучше убираться с нашей земли, появились в Николаеве, Ровно, Сумах, Киевщине и других уголках Украины.