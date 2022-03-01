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Кажи окупанту правду: Укравтодор закликає розставляти білборди, звернені до солдатів росії

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Кажи окупанту правду: Укравтодор закликає розставляти білборди, звернені до солдатів росії Новина оновлена 01 березня 2022, 16:29

Укравтодор закликає долучитися усіх до боротьби на інформаційному фронті. Заклик передусім стосується власників рекламоносіїв.

"Лише вздовж українських трас – сотні тисяч білбордів. Давайте зробимо так, щоб на них стало більше повідомлень про майбутнє ворожих солдатів", – говориться у повідомленні Укравтодору.

Відомство пропонує власникам рекламних щитів роздрукувати макет із текстом про те, що життя російського солдата оцінено у 11 тисяч рублів (саме така компенсація передбачена для сімей загиблих на російсько-українській війні, що менше, ніж 100 доларів за нинішній валютним курсом в рф).

"Кожен власник рекламоносіїв може долучитися до боротьби на інформаційному фронті. Українці, ви знаєте, що робити", – зазначають в Укравтодорі.

"Будь як Укравтодор – кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть", – додають у відомтсві.

За посиланням – макет для друку, який пропонує використовувати Укравтодор.

https://fex.net/uk/s/amosxyd

Теги:
#Укравтодор #Російська агресія #спротив окупантам
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