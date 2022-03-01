Бренд Parimatch відкликає франшизу з Росії

Рада директорів Parimatch Tech заявила, що компанія відкликає франшизу на використання бренду Parimatch в Росії через військову агресію РФ в Україні.

У 2016 році всі права на використання торгової марки Parimatch були передані ТОВ "Бетрінг". Згідно з умовами договору, компанія Parimatch Tech надавала бренд Parimatch для оперування у регіоні. Документи про припинення роботи підготовлені та направлені у ТОВ "Бетрінг", також холдинг продовжує розробляти обмеження на використання бренду в локальних спонсорських контрактах.

"Ми завжди пишалися українським корінням нашої компанії, а в ці складні часи нас ще більше переповнює любов до рідної країни. Ми категорично засуджуємо військову агресію у бік України та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти Україні!" — прокоментували в Parimatch Tech.

Для допомоги захисникам України та потерпілим від збройної агресії компанія Parimatch Tech виділила 30 мільйонів гривень на захисну амуніцію, продовольство, медикаменти та логістику. Компанія продовжує виплачувати зарплати, приймати нових співробітників, а також зберігати гарантії тим, хто до війни планував покинути компанію.

Бренд Parimatch був заснований в Україні у 1994 році, також у Києві розташований головний центр розробки Parimatch Tech. За час функціонування бізнесу Parimatch трансформувався з офлайн пунктів приймання ставок до міжнародної компанії, яка розробляє технологічні та маркетингові рішення для бренду Parimatch та індустрії розваг у всьому світі.