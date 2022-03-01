Укр

Бренд Parimatch отзывает франшизу из России

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Бренд Parimatch отзывает франшизу из России Новость обновлена 01 марта 2022, 17:24

Совет директоров Parimatch Tech заявил, что компания отзывает франшизу на использование бренда Parimatch в России из-за военной агрессии РФ в Украине.

В 2016 году все права на использование торговой марки Parimatch были переданы ООО "Бетринг". Согласно условиям договора компания Parimatch Tech предоставляла бренд Parimatch для оперирования в регионе. Документы о прекращении работы подготовлены и направлены в ООО "Бетринг", а также холдинг продолжает разрабатывать ограничения на использование бренда в локальных спонсорских контрактах.

"Мы всегда гордились украинскими корнями нашей компании, а в эти сложные времена нас еще больше переполняет любовь к родной стране. Мы категорически осуждаем военную агрессию в сторону Украины и стараемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине!" — прокомментировали в Parimatch Tech.

Для помощи защитникам Украины и пострадавшим от вооруженной агрессии компания Parimatch Tech выделила 30 миллионов гривен на защитную амуницию, продовольствие, медикаменты и логистику. Компания продолжает выплачивать зарплаты, принимать новых сотрудников, а также сохранять гарантии тем, кто до войны планировал покинуть компанию.

Бренд Parimatch был основан в Украине в 1994 году, а также в Киеве расположен главный центр разработки Parimatch Tech. За время функционирования бизнеса Parimatch трансформировался из офлайн пунктов приема ставок в международную компанию, которая разрабатывает технологические и маркетинговые решения для бренда Parimatch и индустрии развлечений по всему миру.

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#Россия #TM Parimatch
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