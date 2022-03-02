МІУ: Держави та компанії мають приєднатися до санкцій проти російського судноплавства
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Україна направила майже 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення рф до України та фактами грубого порушення нею міжнародного морського права. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
"Ми вимагаємо зупинити морське сполучення з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах", — йдеться у повідомленні.
В даний момент готується розпорядчий документ щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України суден під прапором росії, а також суден російських та підсанкційних фізичних або юридичних осіб.
Окрім того, буде заборонено заходження суден під прапором України до портів рф.
"Наразі санкції вже запроваджено Великобританією. У зв'язку з військовою агресією росії проти України, Міністерство транспорту Великобританії прийняло рішення заборонити захід у порти суднам, які будь-яким чином пов’язані з Російською Федерацією", — зазначили у МІУ.
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