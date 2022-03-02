Укр

МИУ: Государства и компании должны присоединиться к санкциям против российского судоходства

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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МИУ: Государства и компании должны присоединиться к санкциям против российского судоходства Новость обновлена 02 марта 2022, 12:07

Украина направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении РФ в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Мы требуем остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах", — говорится в сообщении.

В настоящее время готовится распорядительный документ о запрете плавания в территориальном море Украины, запрете захода в морские порты Украины судов под флагом россии, а также судов российских и подсанкционных физических или юридических лиц.

Кроме того, будет запрещен заход судов под флагом Украины в порты РФ.

"Сейчас санкции уже введены Великобританией. В связи с военной агрессией россии против Украины, Министерство транспорта Великобритании приняло решение запретить захождение в порты судам, которые как-либо связаны с российской федерацией", — отметили в МИУ.

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