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Голова ОДА: Ситуація в Дніпропетровській області стабільна і контрольована

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Голова ОДА: Ситуація в Дніпропетровській області стабільна і контрольована Новина оновлена 02 березня 2022, 12:13

Дніпропетровська область продовжує посилювати безпеку, але ситуація залишається стабільною і контрольованою, під повним захистом Збройних сил. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Збройні Сили дають області змогу укріпитися. Використовуємо для цього кожну годину. Закликаю керівників районів, підприємств: самовільно не будуйте блокпости. Не перегороджуйте траси, вулиці. Це зашкоджує життєдіяльності міст. Нам треба вивозити мусор, забезпечувати продуктами магазини, ліками – аптеки. Затримка будь-якого транспорту неприпустима. Усі дії обов’язково узгоджуйте зі штабом оборони", – закликав Резніченко.

Він зазначив, що в області працюють транспорт, лікарні та магазини. Діє система оповіщення. Комендантська година — з 20:00 до 6:00. Мешканців області просять в цей час не виходити на вулицю та в громадські місця.

"Дякую всім громадянам області за дотримання дисципліни. Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Почувши сирену, не зволікайте: відразу в укриття. Це ваша безпека", – додав голова адміністрації.

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