Укр

Глава ОГА: Ситуация в Днепропетровской области стабильная и контролируемая

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Глава ОГА: Ситуация в Днепропетровской области стабильная и контролируемая Новость обновлена 02 марта 2022, 12:13

Днепропетровская область продолжает усиливать безопасность, но ситуация остается стабильной и контролируемой под полной защитой Вооруженных сил. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА, руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Вооруженные Силы позволяют области укрепиться. Используем для этого каждый час. Призываю руководителей районов, предприятий: самовольно не стройте блокпосты. Не перегораживайте трассы, улицы. Это мешает жизнедеятельности городов. Нам нужно вывозить мусор, снабжать продуктами магазины, лекарствами – аптеки. Задержка какого-либо транспорта недопустима. Все действия обязательно согласовывайте со штабом обороны", – призвал Резниченко.

Он отметил, что в области работают транспорт, больницы и магазины. Действует система оповещения. Комендантский час – с 20:00 до 6:00. Жителей области просят в это время не выходить на улицу и в общественные места.

"Благодарю всех граждан области за соблюдение дисциплины. Если есть возможность, оставайтесь дома. Услышав сирену, не медлите: сразу в укрытие. Это ваша безопасность", – добавил глава администрации.

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