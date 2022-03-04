Захід має надати Україні засоби ППО, аби зупинити геноцид українського народу – експерт

Якщо країни Заходу бояться забезпечити над Україною безпольотну зону, вони мають хоча б надати системи ППО країні, яка захищається від російської агресії. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Кінцева мета вторгнення путіна в Україну – це звільнити Україну від народу України. Або коротко – геноцид! Геноцид громадян усіх національностей! Бо бомби, "Гради", "Іскандери" та "Калібри" не розбирають, кого вбивати – українців, росіян, білорусів, євреїв, кримських татар, угорців, румунів", – констатує він.

На думку Геращенка, Захід має негайно надати Україні будь-яку зброю, крім ядерної.

"Ми розуміємо, що ви не готові зробити над територією України безпольотну зону. Це пряма війна з рф, до якої ви поки що не готові. Тоді дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет! Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводіть їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО та передайте їх ЗСУ", — вимагає він.

Геращенко зазначив, що якщо російські окупанти отримають повну перевагу в повітрі, Україні буде значно важче захищати свою свободу і свободу всієї Європи.

Він також додав, що танків і БТР Україна вже не потребує – за 9 днів війни армія назбирала достатньо трофейної техніки окупантів.