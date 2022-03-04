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Запад должен предоставить Украине средства ПВО, чтобы остановить геноцид украинского народа – эксперт

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Запад должен предоставить Украине средства ПВО, чтобы остановить геноцид украинского народа – эксперт Новость обновлена 04 марта 2022, 12:50

Если страны Запада боятся обеспечить над Украиной бесполетную зону, они должны хотя бы предоставить системы ПВО стране, защищающейся от российской агрессии. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Конечная цель вторжения путина в Украину — это освободить Украину от народа Украины. Или коротко — геноцид! Геноцид граждан всех национальностей! Так как бомбы, "Грады", "Искандеры" и "Калибры" не разбирают кого убивать — украинцев, русских, белорусов, евреев, крымских татар, венгров, румын", — констатирует он.

По мнению Геращенко, Запад должен без промедления предоставить Украине любое оружие, кроме ядерного.

"Мы понимаем, что вы не готовы сделать над территорией Украины бесполётную зону. Это прямая война с рф, к который вы пока не готовы. Тогда дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолётов и крылатых ракет! Доставьте их военно-транспортными самолётами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию. Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ", — требует он.

Геращенко отметил, что если российские оккупанты получат полное превосходство в воздухе, Украине будет значительно труднее защищать свою свободу и свободу всей Европы.

Он также добавил, что в танках и БТР Украина уже не нуждается – за 9 дней войны армия насобирала достаточно трофейной техники оккупантов.

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