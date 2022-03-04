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Україна створила Гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги від іноземних партнерів

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Україна створила Гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги від іноземних партнерів Новина оновлена 04 березня 2022, 18:14

Тільки за 2 березня 2022 року Україна отримала 1 764 тонн гуманітарної допомоги з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Наша країна дякує західним партнерам та робить усе можливе, аби ця допомога якомога швидше потрапила до областей, що найбільше постраждали від військового вторгнення росії.

Зокрема, як повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, було створено Гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги від наших іноземних партнерів та небайдужих громадян країн світу.

"Урядом України спрощено ввезення гуманітарної допомоги на територію країни, створено зелені коридори для нарощування об’ємів гуманітарної допомоги", — зазначив Кирило Тимошенко.

На території Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Італії, Португалії, Швеції та України створено логістичні гуманітарні центри. Наша країна також сформувала чіткий перелік найбільш необхідних предметів допомоги.

"Дякуємо країнам-сусідам за підтримку та допомогу! Разом ми переможемо!", — наголосив заступник керівника ОП.

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