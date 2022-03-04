Украина создала Гуманитарный штаб по вопросам координации гуманитарной помощи от иностранных партнеров

Только за 2 марта 2022 года Украина получила 1764 тонн гуманитарной помощи из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Наша страна благодарит западных партнеров и делает все возможное, чтобы эта помощь как можно скорее попала в области, которые больше всего пострадали от военного вторжения россии.

В частности, как сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, был создан Гуманитарный штаб по координации гуманитарной помощи от наших иностранных партнеров и небезразличных граждан стран мира.

"Правительством Украины упрощен ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, созданы зеленые коридоры для наращивания объемов гуманитарной помощи", — отметил Кирилл Тимошенко.

На территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции и Украины созданы логистические гуманитарные центры. Наша страна также сформировала четкий список наиболее необходимых предметов помощи.

"Спасибо странам-соседям за поддержку и помощь! Вместе мы победим!", — подчеркнул заместитель руководителя ОП.