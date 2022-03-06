Голова комітету Палати представників США із закордонних справ і керівник Львівщини поговорили про "закрите небо"

На українсько-польському кордоні відбулася зустріч голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького з головою комітету Палати представників США із закордонних справ Грегорі Міксом. Під час зустрічі мова йшла про підтримку України з боку США, у тому числі про закриття неба від російських бомб і літаків. По це повідомив Козицький в своєму Telegram-каналі.

"У розмові з паном Міксом ще раз наголосив на важливості закриття неба над Україною. Додав, що міжнародну петицію до НАТО щодо цього підписали уже понад мільйон людей. Акцентував, що для цивільної авіації небо над Україною закрите з початку війни. Зараз найважливіше – закрити його для військової авіації росії, бо через неї гинуть невинні мирні жителі", — розповів Козицький.

Він зауважив, що російські війська повинні усвідомити, що як наважилися піти війною на Україну – мають воювати з українською армією, а не беззбройними людьми.

"Також просив США як країну-партнера підтримати нас бронежилетами, бойовими шоломами, автотранспортом, ліками та польовими госпіталями. Голова комітету Палати представників США із закордонних справ погодився із важливістю того, про що я сказав, і пообіцяв виступити з ініціативою збільшити допомогу для України", — зазначив Козицький.