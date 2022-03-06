Укр

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам и руководитель Львовщины поговорили о "закрытом небе"

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам и руководитель Львовщины поговорили о "закрытом небе" Новость обновлена 06 марта 2022, 17:07

На украинско-польской границе состоялась встреча главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого с главой комитета Палаты представителей США по иностранным делам Грегори Миксом. Во время встречи речь шла о поддержке Украины со стороны США, в том числе о закрытии неба от российских бомб и самолетов. Об этом сообщил Козицкий в своем Telegram-канале.

"В разговоре с господином Миксом еще раз отметил важность закрытия неба над Украиной. Добавил, что международную петицию в НАТО по этому поводу подписали уже более миллиона человек. Акцентировал, что для гражданской авиации небо над Украиной закрыто с начала войны. Сейчас самое важное – закрыть его для военной авиации россии, потому что из-за нее гибнут невинные мирные жители", — рассказал Козицкий.

Он отметил, что российские войска должны осознать, что, когда они решились пойти войной на Украину – должны воевать с украинской армией, а не безоружными людьми.

"Также просил США как страну-партнера поддержать нас бронежилетами, боевыми шлемами, автотранспортом, лекарствами и полевыми госпиталями. Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам согласился с важностью того, о чем я сказал, и пообещал выступить с инициативой увеличить помощь для Украины", — отметил Козицкий.

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