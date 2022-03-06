До закликів закрити небо приєдналися обласні та міські ради по всій Україні

Депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад звертаються до глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО та до їхніх народів з проханням закрити українське небо.

Про це на офіційному Телеграм-каналі пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ініціативу підтримують також Івано-Франківська, Київська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Дніпровська та Тернопільска міські ради.

Всі вони "звернулись до держав-членів НАТО з підтримкою прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною", – зазначає Тимошенко.

Окрім цього, нині триває збір підписів серед мешканців Запоріжжя, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини.

"Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей!", – йдеться у повідомленні.

Нині "на землі тримають небо непереможні ЗСУ", – зазначає Кирило Тимошенко.